Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известный инсайдер сообщил об увольнении Дженнаро Гаттузо
Итальянец отправлен в отставку
Getty Images/Global Images Ukraine
Гаттузо и его сотрудники только что были проинформированы правлением марсельского "Олимпика" о решении отправить итальянского тренера в отставку, - сообщает Фабрицио Романо.
Под руководством Гаттузо "бело-голубые" завоевали лишь 9 побед в 24 матчах, набрав 30 очков. Итальянец возглавил "Марсель" в сентябре прошлого года.
Следующий поединок "Марсель" проведет в четверг, 22-го февраля, в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы против донецкого "Шахтера".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Искусственный интеллект определил лучший клуб для Мудрика
- Лунин прокомментировал ничью Реала в матче Ла Лиги
- Реал потерял очки, Трубин отбил пенальти, Бавария снова проиграла. Главные новости за 18 февраля
- Так падал Марсель 90-х: галоперидол в бутылках, зарытая в саду взятка и победа в ЛЧ, от которой воняет
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн