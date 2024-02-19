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Известный инсайдер сообщил об увольнении Дженнаро Гаттузо

Франция
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Итальянец отправлен в отставку

Известный инсайдер сообщил об увольнении Дженнаро Гаттузо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Гаттузо и его сотрудники только что были проинформированы правлением марсельского "Олимпика" о решении отправить итальянского тренера в отставку, - сообщает Фабрицио Романо.

Под руководством Гаттузо "бело-голубые" завоевали лишь 9 побед в 24 матчах, набрав 30 очков. Итальянец возглавил "Марсель" в сентябре прошлого года.

Следующий поединок "Марсель" проведет в четверг, 22-го февраля, в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

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Источник:
Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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