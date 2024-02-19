Известный инсайдер сообщил об увольнении Дженнаро Гаттузо

Гаттузо и его сотрудники только что были проинформированы правлением марсельского "Олимпика" о решении отправить итальянского тренера в отставку, - сообщает Фабрицио Романо.

Под руководством Гаттузо "бело-голубые" завоевали лишь 9 побед в 24 матчах, набрав 30 очков. Итальянец возглавил "Марсель" в сентябре прошлого года.

Следующий поединок "Марсель" проведет в четверг, 22-го февраля, в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы против донецкого "Шахтера".