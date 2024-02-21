  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Новый тренер Марселя: Не могу дождаться, когда начну работать с этой командой
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый тренер Марселя: Не могу дождаться, когда начну работать с этой командой

Франция

Жан-Луи Гассе прокомментировал свое назначение

Новый тренер Марселя: Не могу дождаться, когда начну работать с этой командой

twitter

Новина українською

Новый главный тренер французского "Марселя" Жан-Луи Гассе прокомментировал свое назначение на эту должность.

"Для меня огромная честь присоединиться к этому легендарному клубу, марсельскому "Олимпику". Я не могу дождаться, когда начну работать с этой командой, чтобы подготовиться к предстоящим матчам и выложиться по максимуму", - передает слова Гассе пресс-служба "Марселя".

Ранее официальный сайт "Марселя" объявил, что новым главным тренером провансальцев стал 70-летний французский специалист Жан-Луи Гассе, который до этого возглавлял национальную команду Кот-д'Ивуара. 20 февраля стало известно, что клуб покинул бывший главный тренер - 46-летний итальянец Дженнаро Гаттузо.

Под руководством Гаттузо, который возглавил "Марсель" в сентябре 2023 года, провансальцы провели 24 матча, в которых одержали девять побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

Напомним, что ответный матч "Марсель" - "Шахтер" состоится в четверг, 22 февраля, и начнется в 22:00. Первый поединок в Гамбурге завершился вничью 2:2

По теме
yellow-arrow
ПСЖ определил двух игроков в роли главных лидеров клуба после ухода Мбаппе
yellow-arrow
Официально: Жан-Луи Гассе заменил Гаттузо на должности главного тренера Марселя
yellow-arrow
Бенитес: Вам могут продать идею атакующего футбола, но всегда нужен баланс
Марсель Жан-Луи Гассе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
om
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости