Новый тренер Марселя: Не могу дождаться, когда начну работать с этой командой

Новый главный тренер французского "Марселя" Жан-Луи Гассе прокомментировал свое назначение на эту должность.

"Для меня огромная честь присоединиться к этому легендарному клубу, марсельскому "Олимпику". Я не могу дождаться, когда начну работать с этой командой, чтобы подготовиться к предстоящим матчам и выложиться по максимуму", - передает слова Гассе пресс-служба "Марселя".

Ранее официальный сайт "Марселя" объявил, что новым главным тренером провансальцев стал 70-летний французский специалист Жан-Луи Гассе, который до этого возглавлял национальную команду Кот-д'Ивуара. 20 февраля стало известно, что клуб покинул бывший главный тренер - 46-летний итальянец Дженнаро Гаттузо.

Под руководством Гаттузо, который возглавил "Марсель" в сентябре 2023 года, провансальцы провели 24 матча, в которых одержали девять побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

Напомним, что ответный матч "Марсель" - "Шахтер" состоится в четверг, 22 февраля, и начнется в 22:00. Первый поединок в Гамбурге завершился вничью 2:2