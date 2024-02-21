Принц Саудовской Аравии заинтересован в покупке ФК Монако

Принц Саудовской Аравии заинтересован в покупке клуба Лиги 1 "Монако", который сейчас выставлен на продажу.

По информации издания Get French Football News, сегодня, 21 января, между руководством клуба и принцем состоялась первая встреча, на которой они договорились об определенных условиях.

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"Монако" - не единственная команда Лиги 1, к которой Саудовская Аравия проявляла интерес. Несколько лет назад аравийцы интересовались "Марселем".