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Принц Саудовской Аравии заинтересован в покупке ФК Монако

Франция
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Вскоре французский клуб будет продан

Принц Саудовской Аравии заинтересован в покупке ФК Монако

ligue1

Новина українською

Принц Саудовской Аравии заинтересован в покупке клуба Лиги 1 "Монако", который сейчас выставлен на продажу.

По информации издания Get French Football News, сегодня, 21 января, между руководством клуба и принцем состоялась первая встреча, на которой они договорились об определенных условиях.

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"Монако" - не единственная команда Лиги 1, к которой Саудовская Аравия проявляла интерес. Несколько лет назад аравийцы интересовались "Марселем".

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Источник:
Get French Football News
Опубликовал: Екатерина Власова
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