Тайны Велодрома: трибуны в честь героев, Тапи против дорожек и ультрас, убивающие футбол

В Марселе это точно не одно и то же, и "Велодром" это иллюстрирует.

Его строительство – идея города. Это мэр Жорж Рибо заложил первый камень на развалинах автозаводов Turcat-Méry, обанкротившихся, когда Форд изобрел конвейер.

Дальше было 26 месяцев тяжелой работы, и только 13 июня 1937-го "Велодром" официально открыли. Мэрия организовала праздник; велогонки и легкая атлетика доминировали в программе. "Марсель" со своим спаррингом против "Торино" был в густой тени, но победив 2:1, немедленно объявил о переезде.

Еще очень долго болельщики постарше не считали "Велодром" своим, помня маленький "Ювон", на который они скидывались все вместе в начале 20-х.

Précieuse archive cinématographique et olympienne de... 1937! Film "Les rois du sport" avec Fernandel et Raimu, tourné à Marseille avec une séquence au stade de l'Huveaune et l'équipe de l'@OM_Officiel sacrée championne de France. #OM #Depuis1899 ????⚪️ pic.twitter.com/Ct5u1fpU60