Лига 1. Страсбур - Брест 0:3. Вторые после ПСЖ

Лига 1. 23-й тур

Страсбург. Стад де ла Мено

Арбитр: Жером Брисар

"Страсбур" - "Брест" 0:3

Голы: Камара 33, 40, 60 (пен)

"Страсбур": Беллааруш - Сеная, Перрен, Соу, Гильберт - Диарра(Дукуре), Мванга(Инзингула), Сиссоко(Деминге), Анжело - Гамейро(Сантос), Эмега(Беших)

"Брест": Кудер - Лала, Брассье, Шардонне, Локо - Ле-Мелу(Браими), Мартен - Дель Кастильо(Камблан), Камара(Думбия), Перейра Лаж(Ле Дуарон) - Сатриано(Лебо)

Предупреждения: Гильбер, Инзингула, Сантос

В 23-м туре одна из главных сенсаций этого сезона - "Брест", который расположился на втором месте в чемпионате, отправился в Страсбург, подопечные Эрика Руа на подъеме, у них великолепная серия из 11 матчей без поражений в Лиге 1 (7 побед и 4 ничьи). У сегодняшних хозяев ситуация противоположная - "Страсбур" проиграл последние три матча в лиге и опустился на 11 строчку.

Первые полчаса игры на поле была достаточно равная игра, почти равный процент владения мячом у команд, но по моментам острее были гости, которые чаще доводили свои атаки до ударов по воротам. "Страсбур" оборонялся неплохо, но настойчивость "пиратов" принесла свои плоды, на 33 минуте Махди Камара, который только-только вернулся после дисквалификации, воспользовался рикошетом после заблокированного удара Сатриано, Махди пробил в касание из-за пределов штрафной площади - голкипер был бессилен.

Довольно быстро гости удвоили свое преимущество и сделали это эффектно, "пираты" на правом фланге в несколько пасов оставили игроков хозяев в дураках, Сатриано ворвался в штрафную площадь и отдает на неприкрытого Камара, а Махди оформляет дубль. "Брест" на классе и без особых усилий раскатал соперника в первом тайме.



Во втором тайме чуда не произошло, "Брест" спокойно контролировал игру, играл в эконом-режиме, не спеша добивать раненого соперника, а хозяева, похоже, после второго пропущенного гола готовы были завершать этот матч еще в перерыве, потому что активности от них после возобновления игры было минимум.

На 60 минуте игры Камара оформляет хет-трик, это, кстати, первый выездной хетр-трик для "Бреста" в истории этого клуба в чемпионате Франции, на этот раз Мехди забил гол с пенальти. Во время розыгрыша штрафного Перрин играет рукой в своей штрафной площади при попытке прострела, спорный эпизод, который просматривали на VAR, даже с повтора не было понятно, не покинул ли мяч пределы поля в этом эпизоде.

Этот "Страсбур" - это полное разочарование и инертность, проигрывая в родных стенах хозяева просто доигрывали матч, никакой злости и агрессии в действиях игроков из-за такого результата, просто принятие результата и своего положения без малейшего намерения что-то изменить в этом матче, болельщики начали покидать стадион еще задолго до финального свистка, те, что оставались - освистывали своих футболистов.

"Брест" одерживает очень спокойную и уверенную победу на классе, подопечные Эрика Руа набрали хорошую форму и своим футболом заслуживают большого уважения и вполне похоже, что они способны зацепиться за место в зоне ЛЧ.