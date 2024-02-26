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Ничья имени Рамуша. ПСЖ - Ренн 1:1. Видео голов и обзор матча
Спасение на последних минутах
Eurosport
"Пари Сен-Жермен" едва избежал поражения в домашнем поединке против "Ренна" в рамках 23-го тура чемпионата Франции — 1:1.
Первый тайм завершился в пользу гостей - на 33-й минуте отличился Амин Гуири. Отыграться парижанам удалось лишь в компенсированное время. На 90+7-й минуте успешно реализовал пенальти Гонсалу Рамуш, вышедший на замену вместо Килиана Мбаппе.
Несмотря на потерю очков, отрыв "ПСЖ" от второго места на данный момент составляет 11 очков. "Ренн" располагается на 7-й строчке Лиги 1.
Лига 1. 23-й тур
Париж, Парк де Пренс
"ПСЖ" – "Ренн" 1:1
Голы: Рамуш 90+7 (п) – Гуири 33
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