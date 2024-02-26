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Ничья имени Рамуша. ПСЖ - Ренн 1:1. Видео голов и обзор матча

Франция

Спасение на последних минутах

Ничья имени Рамуша. ПСЖ - Ренн 1:1. Видео голов и обзор матча

Eurosport

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"Пари Сен-Жермен" едва избежал поражения в домашнем поединке против "Ренна" в рамках 23-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Первый тайм завершился в пользу гостей - на 33-й минуте отличился Амин Гуири. Отыграться парижанам удалось лишь в компенсированное время. На 90+7-й минуте успешно реализовал пенальти Гонсалу Рамуш, вышедший на замену вместо Килиана Мбаппе.

Несмотря на потерю очков, отрыв "ПСЖ" от второго места на данный момент составляет 11 очков. "Ренн" располагается на 7-й строчке Лиги 1.

Лига 1. 23-й тур

Париж, Парк де Пренс

"ПСЖ" – "Ренн" 1:1

Голы: Рамуш 90+7 (п) – Гуири 33

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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