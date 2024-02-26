Луис Энрике: Мы должны привыкнуть играть без Мбаппе

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал замену Килиана Мбаппе на 65-й минуте в матче против "Ренна".

"Все очень просто, рано или поздно, но мы должны привыкнуть играть без Калиана".

"Все просто, есть конкуренция, и я не намерен давать "бесплатные" минуты, я хочу максимальной конкурентоспособности. Каждый игрок должен заслужить свое игровое время", - добавил Энрике.

Ожидается, что Мбаппе покинет "ПСЖ" в конце этого сезона. Он продолжит свою карьеру в мадридском "Реале", но официально новый клуб футболиста станет известен позже.