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Луис Энрике: Мы должны привыкнуть играть без Мбаппе

Франция

Наставник ПСЖ прокомментировал замену Мбаппе в матче против Ренна

Луис Энрике: Мы должны привыкнуть играть без Мбаппе

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал замену Килиана Мбаппе на 65-й минуте в матче против "Ренна".

"Все очень просто, рано или поздно, но мы должны привыкнуть играть без Калиана".

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"Все просто, есть конкуренция, и я не намерен давать "бесплатные" минуты, я хочу максимальной конкурентоспособности. Каждый игрок должен заслужить свое игровое время", - добавил Энрике.

Ожидается, что Мбаппе покинет "ПСЖ" в конце этого сезона. Он продолжит свою карьеру в мадридском "Реале", но официально новый клуб футболиста станет известен позже.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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