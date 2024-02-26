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ПСЖ рассматривает Кварацхелию как замену Мбаппе

Франция

Французский клуб заинтересовался 23-летним игроком

ПСЖ рассматривает Кварацхелию как замену Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "ПСЖ" рассматривает вингера "Наполи" Хавича Кварацхелию как, вероятную, замену Килиану Мбаппе.

Столичный клуб заинтересовался 23-летним игроком. Но им придется конкурировать с другими топ-клубами, которые также стремятся подписать Кварацхелию.

Контракт Хавича с "Наполи" действует до июня 2027 года. Грузин в этом сезоне Серии А сыграл 23 матча, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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