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ПСЖ рассматривает Кварацхелию как замену Мбаппе
Французский клуб заинтересовался 23-летним игроком
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский "ПСЖ" рассматривает вингера "Наполи" Хавича Кварацхелию как, вероятную, замену Килиану Мбаппе.
Столичный клуб заинтересовался 23-летним игроком. Но им придется конкурировать с другими топ-клубами, которые также стремятся подписать Кварацхелию.
Контракт Хавича с "Наполи" действует до июня 2027 года. Грузин в этом сезоне Серии А сыграл 23 матча, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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