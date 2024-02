Мбаппе прибыл на встречу с президентом Франции и эмиром Катара

Килиан Мбаппе, звездный нападающий "ПСЖ", прибыл на встречу с президентом Франции Макроном, Нассером Аль-Хелаифи и эмиром Катара Хамадом бин Калифа Аль Тани.

По информации Фабрицио Романо, "ПСЖ" не будет пытаться предложить Мбаппе новый контракт - это даже не тема этой встречи.

Ранее Килиан рассказывал о том, что Макрон убеждал его не покидать Париж два года назад.

Kylian Mbappé arrives to meet with Emmanuel Macron, Nasser Al Khelaifi and Emir of Qatar.



As reported, PSG will not try to offer Mbappé a new contract — not even topic of this meeting.



Mbappé, only negotiating with Real Madrid.



