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Капитан ПСЖ, вероятно, пропустит матч Лиги чемпионов против Реал Сосьедад
Маркиньос выбыл на неопределенный срок
DAZN
Капитан "Пари Сен-Жермен" Маркиньос может пропустить матч Лиги чемпионов против "Реал Сосьедад" из-за травмы икры.
Бразилец получил повреждение во время победы "ПСЖ" над "Нантом" 2:0. Игрок покинул поле на 70-й минуте игры. Затем он пропустил матч против "Ренна" (1:1). А сегодня, 28 февраля, Маркиньос не появился на тренировке команды.
Напомним, что матч ЛЧ "ПСЖ" - "Реал Сосьедад" состоится 5 марта. Начало - в 22:00.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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