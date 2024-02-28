Капитан ПСЖ, вероятно, пропустит матч Лиги чемпионов против Реал Сосьедад

Капитан "Пари Сен-Жермен" Маркиньос может пропустить матч Лиги чемпионов против "Реал Сосьедад" из-за травмы икры.

Бразилец получил повреждение во время победы "ПСЖ" над "Нантом" 2:0. Игрок покинул поле на 70-й минуте игры. Затем он пропустил матч против "Ренна" (1:1). А сегодня, 28 февраля, Маркиньос не появился на тренировке команды.

Напомним, что матч ЛЧ "ПСЖ" - "Реал Сосьедад" состоится 5 марта. Начало - в 22:00.