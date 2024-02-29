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Энрике: ПСЖ наблюдает за прогрессом Симонса

Франция

Наставник ПСЖ рассказал о Симонсе, который выступает за РБ Лейпциг

Энрике: ПСЖ наблюдает за прогрессом Симонса

Фото: "ПСВ"

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Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", признал, что клуб следит за прогрессом вингера Хави Симонса, который сейчас выступает за "РБ Лейпциг" на правах аренды.

"Он игрок "Пари Сен-Жермен", поэтому, очевидно, мы внимательно наблюдаем за ним. Я не хочу говорить слишком много, я уважаю "РБ Лейпциг", но да - мы поддерживаем контакт и следим за прогрессом Хави".

Симонс в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

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Луис Энрике РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен Хави Симонс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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