Энрике: ПСЖ наблюдает за прогрессом Симонса

Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", признал, что клуб следит за прогрессом вингера Хави Симонса, который сейчас выступает за "РБ Лейпциг" на правах аренды.

"Он игрок "Пари Сен-Жермен", поэтому, очевидно, мы внимательно наблюдаем за ним. Я не хочу говорить слишком много, я уважаю "РБ Лейпциг", но да - мы поддерживаем контакт и следим за прогрессом Хави".

Симонс в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

