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Энрике: ПСЖ наблюдает за прогрессом Симонса
Наставник ПСЖ рассказал о Симонсе, который выступает за РБ Лейпциг
Фото: "ПСВ"
Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", признал, что клуб следит за прогрессом вингера Хави Симонса, который сейчас выступает за "РБ Лейпциг" на правах аренды.
"Он игрок "Пари Сен-Жермен", поэтому, очевидно, мы внимательно наблюдаем за ним. Я не хочу говорить слишком много, я уважаю "РБ Лейпциг", но да - мы поддерживаем контакт и следим за прогрессом Хави".
Симонс в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 8 ассистов.
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