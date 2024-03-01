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"Это певец?" Луис Энрике ответил на слухи о переходе Леао в ПСЖ
Наставник парижан пошутил с журналистами
Sempre Milan
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике с юмором ответил на вопрос, является ли вингер "Милана" Рафаэль Леао приоритетною целью клуба этим летом.
"Это певец? (улыбаясь). Шучу, конечно. Я прекрасно знаю, кто он. Но я не могу обсуждать игрока, которого нет в нашем клубе", - приводит слова испанского специалиста Milan Reports.
Напомним, в нынешнем сезоне на счету Леао девять голов и 8 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах в составе "Милана". Действующее трудовое соглашение португальца с "россонери" рассчитано до лета 2028 года.
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