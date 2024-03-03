Лига 1. Тулуза - Ницца 2:1. Тулуза снова не замечает авторитетов

Лига 1. 24-й тур

Тулуза. "Муниципальный стадион"

Арбитр: Жереми Пиньяр

"Тулуза" - "Ницца" 2:1

Голы: Даллинга 65, Гбоо 69 - Моффи 8

"Тулуза": Рест - Кебен(Суасо), Коста, Николайсен - Каманзи, Спрингс, Сьерро, Мависса Элеби - Деннум(Скютта), Даллинга(Магри), Гбоо(Кассерес)

"Ницца": Булка - Лотомба(Луше), Данте, Тодибо, Бар(Перро) - Будауи(Клод-Морис), Росарио, Тюрам - Моффи(Лаборд), Гессан, Бога(Шо)

Предупреждения: Коста, Спрингс - Тюрам, Моффи

После крайне неудачного отрезка сезона для "Тулузы" дела у подопечных Карлеса Мартинеса начали идти на лад, команда хоть и вылетела из Лиги Европы от "Бенфики", но боролась очень достойно и на равных с именитым соперником. В чемпионате Франции "Тулуза" одержала уже три подряд победы в матчах с топами, сначала обыграли на выезде "Монако", затем дома победили "Лилль", а сегодня - "Ниццу", что позволило им оторваться от зоны вылета.

"Ницца", напротив, после сенсационно старта сезона начала терять очки в чемпионате и в последних пяти поединках в Лиге 1 не побеждала, у подопечных Фариолли всегда были проблемы с реализацией, но команда славилась своей надежной защитой, которая в последнее время не впечатляет.

Первый тайм сегодняшнего поединка проходил в довольно равной борьбе, о чем свидетельствует и почти равный процент владения мячом, "орлятам" удалось забить быстрый гол уже на восьмой минуте матча, мяч после сейва Реста рикошетом от защитника попал к Моффи и от него влетел в сетку ворот, нападающий "Ниццы" оказался в нужное время в нужном месте.

После забитого гола "орлята" в присущем для них стиле спокойно отошли назад и играли уже по ситуации, хозяева перехватили инициативу и были достаточно активными, но без существенной угрозы, до 30-й минуты матч проходил в достаточно спокойном ритме и команды на двоих нанесли лишь один удар в створ ворот, но в конце тайма моментов у ворот стало больше.

Очень агрессивно команды начали второй тайм, играя почти без центра поля, "Тулуза" большими силами шла вперед и у "орлят" начали возникать настоящие проблемы. А дальше за четыре минуты хозяева смогли перевернуть ход этого поединка и создать камбэк, настоящим героем у "Тулузы" стал нидерландский нападающий Тейс Даллинга, который сначала замкнул прострел с фланга, опередив защитника "Ниццы", этот мяч стал для него девятым в этом сезоне Лиги 1, а через несколько минут он сам ассистировал с того же правого фланга Янну Гбоо.

"Ницца" пыталась изменить ситуацию и имела несколько возможностей для этого, однако на высоте был и молодой голкипер и защита хозяев, "Тулуза" смогла удержать победу. Похоже для одной команды начинается кризис и мечты о Лиге чемпионов могут так и остаться мечтами, а другая команда, наоборот, вышла из кризиса и набирает отличную форму.