Лига 1. Брест закрепляется на втором месте, Метц добыл первую победу в 2024-м 

"Брест" минимально победил "Гавр" благодаря единственному голу Пьера Ле-Мелу. 4-й мяч в сезоне от ветерана позволил команде Эрика Руа продлить свою победную серию до 3 матчей кряду. Всего же "Брест" не проигрывает уже 13 туров в Лиге 1, что позволило им забраться на вторую позицию в таблице. Гонка с ПСЖ выглядит нереальной, но шансы на дебютное попадание в ЛЧ в собственной истории – вполне.

"Метц" выиграл свой первый матч в 2024-м году и первый за 13 последних игр во всех турнирах. Это случилось на "Божуаре", где местный "Нант" провалил старт второго тайма, дважды пропустив. Главным героем встречи стал Жорж Микаутадзе. На счету грузина реализованный пенальти и результативная передача на Юдоля в контратаке. "Метц" в 3 очках от того, чтобы покинуть зону вылета.

"Страсбур" отчаянно пытался перечеркнуть 4-матчевую серию поражений с помощью победы. Подопечные Патрика Виейра дважды выходили вперёд во втором тайме против "Монпелье". Но Арно Норден дважды восстанавливал равновесие. "Страсбур" остаётся в 6 пунктах от красной зоны, "Монпелье" – всего в одном.

Лига 1. 24-й тур

Брест, Cтад Франсис Ле Бле

Брест – Гавр 1:0

Гол: Ле-Мелу 34

Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Дель Кастийо (Ле Дуарон, 74), Перейра Лаже (Лебо, 88), Маньетти (Мартен, 64), Камара (Думбия, 64), Сатриано

Гавр: Дема, Эль-Хаджам (Эбоно, 84), Льорис, Сальмье (Казимир, 46), Санганте, Опери, Туре, Кешта (Него, 83), Айю (Жужу, 76), Сабби (Нгура, 77), Байо

Нант, Божуар

Нант – Метц 0:2

Голы: Микаутадзе 58 (п), Юдоль 60

Нант: Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Зезе, Коцца, Молле, Чиривелья (Траоре, 59), Дуглас (Аблин, 79), Коко (Мутуссами, 65), Саймон, Мохамед (Кадевере, 59)

Метц: Укиджа, Колен, Эрей, Канде, Юдоль, Камара, Жан-Жак, Атта (Сане, 83), ван ден Керкхоф (Ндюкиди, 90), Ламкель Зе, Микаутадзе

Монпелье, Моссон

Монпелье – Страсбур 2:2

Голы: Норден 71, 87 – Диарра 47 (п), Эмега 83

Монпелье: Лекомт, Тшато, Куяте, Саньян, Силла, Саванье, Ферри, Шотар (Кулибали, 68), Норден, Аль-Тамари (Хазри, 68), Адамс (Карамо, 80)

Страсбур: Беллааруш, Сеная (Гильбер, 76), Перрен, Дукуре, Соу, Делен (Нжингула, 90), Сиссоко, Диарра, Мванга, Баква (Гамейро, 60), Эмега (Деменге, 90)