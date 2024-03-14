Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тьерри Анри рассказал, почему не вызвал Матиса Теля в молодежную сборную Франции
Он не играл регулярно в течение некоторого времени (с)
Le Parisien
Тьерри Анри, тренер молодежной сборной Франции, прокомментировал, почему не включил вингера "Баварии" Матиса Теля в состав команды.
"Он не играл регулярно в течение некоторого времени. Есть уровни ниже, где он может получить игровое время, что очень важно. Мы знаем Матиса и знаем, на что он способен".
Тель в этом сезоне Бундеслиги сыграл 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Читайте такжеВингер Ливерпуля попал в сферу интересов ПСЖ
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Не промажь 11-метровый!" Сборная Украины отправилась на решающие матчи отбора на Евро-2024
- Хватило одного слова. В Борнмуте отреагировали на дебютный гол Забарного
- Драма в Мадриде, две отставки экс-тренеров Челси и спарринг с Польшей. Главные новости за 13 марта
- Лига 1. Обамеянг продолжает тащить Марсель, дубль Дэвида спасает ничью для Лилля
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн