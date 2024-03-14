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Тьерри Анри рассказал, почему не вызвал Матиса Теля в молодежную сборную Франции

Франция

Он не играл регулярно в течение некоторого времени (с)

Тьерри Анри рассказал, почему не вызвал Матиса Теля в молодежную сборную Франции

Le Parisien

Новина українською

Тьерри Анри, тренер молодежной сборной Франции, прокомментировал, почему не включил вингера "Баварии" Матиса Теля в состав команды.

"Он не играл регулярно в течение некоторого времени. Есть уровни ниже, где он может получить игровое время, что очень важно. Мы знаем Матиса и знаем, на что он способен".

Тель в этом сезоне Бундеслиги сыграл 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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