  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Килиан Мбаппе устанавливает новое статистическое достижение
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Килиан Мбаппе устанавливает новое статистическое достижение

Франция

Французского нападающего невозможно удержать

Килиан Мбаппе устанавливает новое статистическое достижение

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче французской Лиги 1 "Монпелье" - "ПСЖ", Мбаппе принял участие в четырех забитых мячах (3 гола и 1 результативная передача). Это помогло ему не только выиграть поединок, но также установить новое достижение.

По информации Squawka, француз в 25 лет принял участие в более 450 голах на клубном и национальном уровнях: 323 гола и 130 ассистов. При этом Килиану Мбаппе понадобилось 432 игры, чтобы достичь таких показателей.

Добавим, что ПСЖ после 26 туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лиге на 12 очков. В этом сезоне за парижан, Килиан Мбаппе забил 38 голов и сделал 8 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Энрике - о хет-трике Мбаппе в ворота Монпелье: ПСЖ надо извлекать максимум из его игры, пока может
yellow-arrow
Журналист Матеуш Борек: МЮ направил официальное предложение по приобретению голкипера Ниццы
yellow-arrow
Шоу Мбаппе. Монпелье — ПСЖ 2:6. Видео голов и обзор матча
Килиан Мбаппе “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Squawka
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости