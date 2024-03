Килиан Мбаппе устанавливает новое статистическое достижение

Во вчерашнем матче французской Лиги 1 "Монпелье" - "ПСЖ", Мбаппе принял участие в четырех забитых мячах (3 гола и 1 результативная передача). Это помогло ему не только выиграть поединок, но также установить новое достижение.

По информации Squawka, француз в 25 лет принял участие в более 450 голах на клубном и национальном уровнях: 323 гола и 130 ассистов. При этом Килиану Мбаппе понадобилось 432 игры, чтобы достичь таких показателей.

At 25 years old, @KMbappe has now been directly involved in more than 450 goals for club & country:



◉ 323 goals

◉ 130 assists



And he’s done it in 432 games. pic.twitter.com/ATfQVE0kNH