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Лига 1. Лилль – Ланс 2:1. Дубль Жегровы приносит догам победу в Северном дерби

Франция

Команда Фонсеки поднимается на 3-е место

Лига 1. Лилль – Ланс 2:1. Дубль Жегровы приносит догам победу в Северном дерби

Фото: LOSC, Twitter

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 27-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Ланс 2:1

Голы: Жегрова 9, 60 – Ваи 78

Лилль: Шевалье – Сантуш, Диаките, Йоро, Исмаили – Гудмундссон (Алессандро, 86), Андре, Бенталеб – Жегрова (Унас, 77; Кабелла, 86), Харальдссон (Кавалейру, 90+2) – Дэвид (Даго, 90+2)

Ланс: Самба – Агилар (Томассон, 87), Данзо, Медина – Франковски (Фюльжени, 61), Абдул-Самед (Диуф, 70), Эль-Энауи, Чавес (Айдара, 61) – Давид Кошта – Саид (Ваи, 61), Сотока

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