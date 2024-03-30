Франция
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Известно, какие изменения ждут ПСЖ после ухода Мбаппе
Первое увольнение не за горами
Фото: twitter.com/PSG_inside
Луиш Кампуш покинет "ПСЖ", сообщает Sport.es.
По имеющейся информации, из-за того что Луиш Кампуш не смог удержать Килиана Мбаппе в "ПСЖ", его ждет увольнения. Также "парижский" клуб собирается сменить вектор развития, покупая не дорогих, но талантливых игроков с чемпионата Англии и Испании.
Напомним, Луиш Кампуш присоединился к "ПСЖ" летом 2022 года.
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Источник:Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.03.2024 в 13:03
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