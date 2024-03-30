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Известно, какие изменения ждут ПСЖ после ухода Мбаппе

Франция
Обновлено

Первое увольнение не за горами

Известно, какие изменения ждут ПСЖ после ухода Мбаппе

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Луиш Кампуш покинет "ПСЖ", сообщает Sport.es.

По имеющейся информации, из-за того что Луиш Кампуш не смог удержать Килиана Мбаппе в "ПСЖ", его ждет увольнения. Также "парижский" клуб собирается сменить вектор развития, покупая не дорогих, но талантливых игроков с чемпионата Англии и Испании.

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Напомним, Луиш Кампуш присоединился к "ПСЖ" летом 2022 года.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.03.2024 в 13:03
А чому б їм не шукати талановитих у Франції? Збірна Франції - найсильніша в Європі та й проблем з адаптацією не повинно бути та й мабуть дешевше буде.
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.03.2024 в 13:03
А чому б їм не шукати талановитих у Франції? Збірна Франції - найсильніша в Європі та й проблем з адаптацією не повинно бути та й мабуть дешевше буде.
Ответить
0
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