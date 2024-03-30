Известны, какие изменения ждут ПСЖ после ухода Мбаппе

Луиш Кампуш покинет "ПСЖ", сообщает Sport.es.

По имеющейся информации, из-за того что Луиш Кампуш не смог удержать Килиана Мбаппе в "ПСЖ" его ждет увольнения. Также "парижский" клуб собирается сменить вектор развития, покупая не дорогих, но талантливых игроков с чемпионата Англии и Испании.

Напомним, Луиш Кампуш присоединился к "ПСЖ" летом 2022 года.