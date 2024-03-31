Марсель - Пари Сен-Жермен: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Сегодня в рамках 27-го тура чемпионата Франции "Марсель" у себя дома примет "ПСЖ". Парижане в прошлом туре без особых проблем расправились с "Монпелье", тем временем как "Марсель" проиграл "Ренну" со счетом 0:2. На данный момент подопечные Жан Луи Гассе седьмые, но выигрыш в сегодняшнем матче может изменить ситуацию в турнирной таблице, но не для ПСЖ, ведь они уверено возглавляют чемпионат Франции.

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В последний раз "Марсель" одолел "ПСЖ" в кубке Франции в 2023 году, посмотрим, удастся ли сегодня "голубо-белым" победить столичною команду.

Чемпионат Франции. "Марсель" - "Пари Сен-Жермен"

31 марта, 21:45

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