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Энрике опроверг слухи о споре с Мбаппе

Франция

Луис рассказал о форварде ПСЖ

Энрике опроверг слухи о споре с Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике опроверг слухи о споре с форвардом Килианом Мбаппе.

"Кто-то где-то придумал оскорбление, и оттуда появляются всевозможные спекуляции".

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"Я очень доволен всеми своими игроками, включая Килиана Мбаппе. Я хотел бы, чтобы все закончилось хорошо для "ПСЖ" и для Килиана. Мы все в одной лодке. Мбаппе всегда вел себя эффектно, он и продолжает это делать", - добавил Энрике.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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