Энрике опроверг слухи о споре с Мбаппе

Тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике опроверг слухи о споре с форвардом Килианом Мбаппе.

"Я очень доволен всеми своими игроками, включая Килиана Мбаппе. Я хотел бы, чтобы все закончилось хорошо для "ПСЖ" и для Килиана. Мы все в одной лодке. Мбаппе всегда вел себя эффектно, он и продолжает это делать", - добавил Энрике.