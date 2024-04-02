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Энрике опроверг слухи о споре с Мбаппе
Луис рассказал о форварде ПСЖ
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике
"Кто-то где-то придумал оскорбление, и оттуда появляются всевозможные спекуляции".
"Я очень доволен всеми своими игроками, включая Килиана Мбаппе. Я хотел бы, чтобы все закончилось хорошо для "ПСЖ" и для Килиана. Мы все в одной лодке. Мбаппе всегда вел себя эффектно, он и продолжает это делать", - добавил Энрике.
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