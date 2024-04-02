Энрике - о перерыве Барселоны перед поединком ЛЧ: Лучше играть матчи

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал перерыв "Барселоны" перед матчем Лиги чемпионов.

"У "Барселоны" будет десять выходных, тогда как у нас есть матчи. В моей ситуации я считаю, что лучше сыграть эти поединки. Если бы у меня было десять выходных, мне также нужно было бы адаптироваться к таким обстоятельствам".