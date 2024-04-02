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Энрике - о перерыве Барселоны перед поединком ЛЧ: Лучше играть матчи

Франция
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Наставник ПСЖ высказался о предстоящих матчах ЛЧ

Энрике - о перерыве Барселоны перед поединком ЛЧ: Лучше играть матчи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал перерыв "Барселоны" перед матчем Лиги чемпионов.

"У "Барселоны" будет десять выходных, тогда как у нас есть матчи. В моей ситуации я считаю, что лучше сыграть эти поединки. Если бы у меня было десять выходных, мне также нужно было бы адаптироваться к таким обстоятельствам".

Напомним, что матч ЛЧ "ПСЖ" - "Барселона" состоится 10 апреля. Начало - 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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