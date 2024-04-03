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ПСЖ - Ренн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Франции

Франция
Обновлено

ПСЖ - Ренн: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ПСЖ - Ренн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Франции

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Сегодня, 3 апреля, состоится матч "ПСЖ" - "Ренн" в рамках полуфинала Кубка Франции.

Победитель этой пары сыграет в финале 25 мая против "Лиона".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:10. Смотреть трансляцию матча можно на Megogo.

Кубок Франции. 1/2 финала
3 апреля. 22:00
Стадион "Парк де Пренс".
"ПСЖ" - "Ренн"
Видеотрансляция - Megogo Футбол 1

Трансляция матча
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ПСЖ - Ренн
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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