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ПСЖ - Ренн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Франции
ПСЖ - Ренн: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Сегодня, 3 апреля, состоится матч "ПСЖ" - "Ренн" в рамках полуфинала Кубка Франции.
Победитель этой пары сыграет в финале 25 мая против "Лиона".
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:10. Смотреть трансляцию матча можно на Megogo.
Кубок Франции. 1/2 финала
3 апреля. 22:00
Стадион "Парк де Пренс".
"ПСЖ" - "Ренн"
Видеотрансляция - Megogo Футбол 1
ПСЖ - РеннСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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