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ФК Монако установил цену на своего звездного хавбека
Юссуф заинтересовал несколько европейских клубов
Фото: twitter.com/AS_Monaco
"Монако" установил цену на своего полузащитника Юссуфа Фофану.
По информации издания Calciomercato, клубы, заинтересованные в приобретении игрока в летнее трансферное окно, должны будут заплатить минимум 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются такие клубы как: "Милан", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Фофану в Лиге 1 в этом сезоне сыграл 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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Источник:Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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