ФК Монако установил цену на своего звездного хавбека

"Монако" установил цену на своего полузащитника Юссуфа Фофану.

По информации издания Calciomercato, клубы, заинтересованные в приобретении игрока в летнее трансферное окно, должны будут заплатить минимум 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются такие клубы как: "Милан", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Фофану в Лиге 1 в этом сезоне сыграл 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.