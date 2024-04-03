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ФК Монако установил цену на своего звездного хавбека

Франция

Юссуф заинтересовал несколько европейских клубов

ФК Монако установил цену на своего звездного хавбека

Фото: twitter.com/AS_Monaco

Новина українською

"Монако" установил цену на своего полузащитника Юссуфа Фофану.

По информации издания Calciomercato, клубы, заинтересованные в приобретении игрока в летнее трансферное окно, должны будут заплатить минимум 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются такие клубы как: "Милан", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Фофану в Лиге 1 в этом сезоне сыграл 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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