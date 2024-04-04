Кубок Франции. ПСЖ – Ренн 1:0. На шаг ближе к золотому дублю

Кубок Франции, 1/2 финала

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Ренн 1:0

Гол: Мбаппе 40

На 37-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти

ПСЖ прошёл в финал Кубка Франции после напряжённого поединка с "Ренном". Разницу в матче сделал единственный точный удар Килиана Мбаппе, который забил в 5-м поединке кряду в турнире (всего 8 забитых мячей). В решающем матче Парижу предстоит сыграть с "Лионом", который вчера легко справился с аутсайдером Лиги 2 "Валансьеном".

Луис Энрике продолжил свои тактические эксперименты на внутренней арене перед важнейшими поединками ЛЧ. Не остановило испанца даже серьёзность соперника, который набрал сумасшедший ход после нового года (больше очков в Лиге 1 в 2024-м набрали только сами парижане). Неизменным осталось лишь одно – на кубковые соревнования Энрике забывает о конфликтах с Мбаппе и даёт главной звезде играть все 90 минут.

Сегодня Энрике попробовал фактически 4-4-2 с четырьмя номинальными центральными хавбеками в центре поля и Дембеле, который фактически играл в паре с Мбаппе. Усман ближе к центру – привычный механизм тренера для взлома прессинга оппонента. Уже на 12-й минуте Мбаппе после быстрой атаки вырвался на атакующий простор, но пробил прямо в Манданда.

После 25 минут вязкого переката игра снова оживилась за счет двух контратак с участием Мбаппе. В первом эпизоде Вармед Омари придержал Килиана руками, остановив форварда ценой пенальти. Впрочем, нельзя не обвинить главного судью Рудди Букке в излишнем формализме. На такой стадии можно было такое и не свистеть. Впрочем, Манданда потащил непростой удар Мбаппе и на пару минут удержал нули на табло.

Вскоре Килиан постучал снова. Опять разобрался с Омари, после чего пробивал из-под второго защитника в ближний угол. Но рикошет от Омари перевёл удар в дальний угол, с чем 39-летний Манданда ничего сделать не смог.

После перерыва мы увидели ПСЖ Энрике "во всей красе". Возможно, позиционный футбол в исполнении парижан и далёк от идеалов, и вряд ли комплиментарен Мбаппе. Однако забрать у них мяч невероятно трудно. А самое главное, что выгодно отличает эту версию ПСЖ от предшественников – реакция на потерю. За счёт позиционный структуры в атаке ПСЖ всегда в выгодных позициях для контрпрессинга, который Энрике отладил на действительно высоком уровне. А потому "Ренн" до финального свистка угрожал лишь со стандартов: Сантамария пробил мимо с опасного корнера, а Калимуэдо пробил выше перекладины после заброса с аута. Вот и весь футбол. 1:0.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос (Данилу Перейра, 75), Эрнандес, Мендеш (Шкриньяр, 75) – Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери (Угарте, 76) – Дембеле (Асенсио, 76), Ли Кан Ин (Коло-Муани, 84) – Мбаппе

Ренн: Манданда – Г. Дуэ (Сейду, 56), Теате, Омари, Трюффер – Сантамария (Ле Фе, 75), Д. Дуэ (Ридер, 82) – Бурижо, Гуири (Сала, 82), Блас (Терье, 56) – Калимуэндо