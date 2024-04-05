"Это полный абсурд". Тренер клуба Лиги 1 пожаловался на закрытие стадионов из-за использования пиротехники

Тренер ФК "Нант" Антуан Комбуаре высказал критику в адрес дисциплинарной комиссии Лиги 1 за то, что болельщикам клуба запретили посещать несколько игр команды за использование пиротехники.

"Вы сейчас пытаетесь договориться о телевизионных правах, а у нас не будет ни одного фаната на воскресном матче! С тех пор, как комиссия ужесточила санкции, мы не видели, чтобы использовали меньше пиротехники. Это полный абсурд, абсолютная чушь. Для меня пиротехника - это часть шоу!"

Напомним, что ультрас-группировка Brigade Loire, которая отмечала 25-летний юбилей, на протяжении всего матча против "Страсбура" (3:1) использовала более 200 пиротехнических средств.