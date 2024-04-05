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"Это полный абсурд". Тренер клуба Лиги 1 пожаловался на закрытие стадионов из-за использования пиротехники
Фанатам запрещено посещать матч Нанта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер ФК "Нант" Антуан Комбуаре высказал критику в адрес дисциплинарной комиссии Лиги 1 за то, что болельщикам клуба запретили посещать несколько игр команды за использование пиротехники.
"Вы сейчас пытаетесь договориться о телевизионных правах, а у нас не будет ни одного фаната на воскресном матче! С тех пор, как комиссия ужесточила санкции, мы не видели, чтобы использовали меньше пиротехники. Это полный абсурд, абсолютная чушь. Для меня пиротехника - это часть шоу!"
Напомним, что ультрас-группировка Brigade Loire, которая отмечала 25-летний юбилей, на протяжении всего матча против "Страсбура" (3:1) использовала более 200 пиротехнических средств.
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