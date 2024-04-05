Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луис Энрике: Мой дом - Париж
Специалист поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил о своей привязанности к городу Париж.
"Я из Хихона и я испанец. В этом нет никаких сомнений, мой акцент выдает меня. Я хочу продолжать совершенствовать свой французский, но мой дом - Париж и мой клуб".
Читайте такжеЭнрике опроверг слухи о споре с Мбаппе
"Я живу настоящим. "Пари Сен-Жермен" - мой клуб. Я готов отдать максимум для него", - добавил Энрике.
Сейчас "ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 и имеет 62 балла.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Умер экс-президент Карпат - при нем команда выигрывала бронзовые медали
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Сумасшествие в Лондоне. Челси - Манчестер Юнайтед 4:3. Видео голов и обзор матча
- Мбаппе сказал "сукин сын" после замены в матче с Марселем
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн