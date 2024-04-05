Луис Энрике: Мой дом - Париж

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил о своей привязанности к городу Париж.

"Я из Хихона и я испанец. В этом нет никаких сомнений, мой акцент выдает меня. Я хочу продолжать совершенствовать свой французский, но мой дом - Париж и мой клуб".

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"Я живу настоящим. "Пари Сен-Жермен" - мой клуб. Я готов отдать максимум для него", - добавил Энрике.

Сейчас "ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 и имеет 62 балла.