Франция
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Лига 1. ПСЖ – Клермон 1:1. Рамуш спасает беспроигрышную серию Парижа
Парижане едва не уступили главному аутсайдеру элиты
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Лига 1. 28-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Клермон 1:1
Голы: Рамуш 85 – Кейта 32
ПСЖ: Тенас – Мукиеле (Хакими, 13), Шкриньяр (Маркиньос, 67), Данилу, Загe – Асенсио, Угарте, Солер – Коло Муани (Мбаппе, 67), Гонсалу Рамуш, Меюлю (Ли Кан Ин, 67)
Клермон: Ндиайе – Кофрие, Пельмар, Матсима – Аллевина (Зеффан, 53), Гастьен, Кеита (Бела, 84), Нето – Маньен (Жаке, 73), Чам – Виржиниюс (Николсон, 63)
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