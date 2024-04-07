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Лига 1. ПСЖ – Клермон 1:1. Рамуш спасает беспроигрышную серию Парижа

Франция

Парижане едва не уступили главному аутсайдеру элиты

Лига 1. ПСЖ – Клермон 1:1. Рамуш спасает беспроигрышную серию Парижа

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 28-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Клермон 1:1

Голы: Рамуш 85 – Кейта 32

ПСЖ: Тенас – Мукиеле (Хакими, 13), Шкриньяр (Маркиньос, 67), Данилу, Загe – Асенсио, Угарте, Солер – Коло Муани (Мбаппе, 67), Гонсалу Рамуш, Меюлю (Ли Кан Ин, 67)

Клермон: Ндиайе – Кофрие, Пельмар, Матсима – Аллевина (Зеффан, 53), Гастьен, Кеита (Бела, 84), Нето – Маньен (Жаке, 73), Чам – Виржиниюс (Николсон, 63)

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