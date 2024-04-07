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Лига 1. Брест ввязался в безумную перестрелку, Ницца выбывает из гонки за ЛЧ
Брест закрепляется на второй позиции
Eurosport
"Брест" чаще всех в Лиге 1 побеждает со счётом 1:0, но сегодня их минимальная победа была нетипичной. "Мец" втянул команду Эрика Руа в безумную перестрелку, открыв счёт уже на 6-й минуте. "Брест" ответил тремя до перерыва и ещё одним после. Но неугомонный Жорж Микаутадзе оформил дубль в концовке, обеспечив хозяевам нервную концовку. Тем не менее, "Брест" удержал перевес и закрепился на второй позиции.
Борьба двух претендентов на еврокубки не принесла радости ни одной из сторон. "Реймс" и "Ницца" не смогли забить друг другу. Первые таким образом на 4 очка отстали от зоны еврокубков, в вторые – минимум на 5 от зоны ЛЧ, хотя "Монако" вечером может увеличить это отставание ещё на 3 пункта.
Также по нулям сыграли соседи по таблице "Тулуза" и "Страсбур", сохранив за собой 11-е и 12-е место соответственно. Сразу за ними теперь идёт "Монпелье", которые выиграли важнейшую игру против "Лорьяна" в борьбе за сохранение прописки. Точный удар Тежи Саванье, а также мяч Карамо на последней минуте основного времени позволили "палладинам" на 7 пунктов оторваться от зоны вылета, откуда как раз таки рвётся "Лорьян".
Лига 1. 28-й тур
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Мец 4:3
Голы: Шардонне 12, Думбия 31, Мунье 38, Сатриано 60 – Траоре 6, Микаутадзе 74, 80
Реймс, Огюст Делон
Реймс – Ницца 0:0
Монпелье, Стад де ля Моссон
Монпелье – Лорьян 2:0
Голы: Саванье 55 (п), Карамо 90
Тулуза, Муниципальный стадион
Тулуза – Страсбур 0:0
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