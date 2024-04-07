Брест 37 лет назад занял рекордное 8 место. Сейчас команда на 2-й позиции

В 28-м туре Лиги 1 "пираты" одержали эффектную домашнюю победу над ФК "Мец", хотя пропустили уже на 6-й минуте (4:3). Эта победа позволила закрепиться "красно-белым" на второй позиции (53 очка).

В сезоне 1986/87 бретонцы заняли 8-е место и до сих пор этот результат не превзошли. Коллектив проводит всего 18-ю кампанию в элите, а в конце прошлого века даже вылетал в четвертый дивизион.

Отстоять серебро будет не просто, ведь конкуренты - это опытные "Монако" (52 пункта) и "Лилль" (49). Через 2 недели "Брест" очно встретится с "монегасками" дома.