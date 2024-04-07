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Брест 37 лет назад занял рекордное 8 место. Сейчас команда на 2-й позиции
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Eurosport
В 28-м туре Лиги 1 "пираты" одержали эффектную домашнюю победу над ФК "Мец", хотя пропустили уже на 6-й минуте (4:3). Эта победа позволила закрепиться "красно-белым" на второй позиции (53 очка).
В сезоне 1986/87 бретонцы заняли 8-е место и до сих пор этот результат не превзошли. Коллектив проводит всего 18-ю кампанию в элите, а в конце прошлого века даже вылетал в четвертый дивизион.
Отстоять серебро будет не просто, ведь конкуренты - это опытные "Монако" (52 пункта) и "Лилль" (49). Через 2 недели "Брест" очно встретится с "монегасками" дома.
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