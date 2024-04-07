  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Брест 37 лет назад занял рекордное 8 место. Сейчас команда на 2-й позиции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брест 37 лет назад занял рекордное 8 место. Сейчас команда на 2-й позиции

Франция

Французский ответ на Жирону, Байер и Болонью

Брест 37 лет назад занял рекордное 8 место. Сейчас команда на 2-й позиции

Eurosport

Новина українською

В 28-м туре Лиги 1 "пираты" одержали эффектную домашнюю победу над ФК "Мец", хотя пропустили уже на 6-й минуте (4:3). Эта победа позволила закрепиться "красно-белым" на второй позиции (53 очка).

Читайте также: Лига 1. Брест не подпускает Фонсеку к зоне ЛЧ, Лорьян остановил Монако

В сезоне 1986/87 бретонцы заняли 8-е место и до сих пор этот результат не превзошли. Коллектив проводит всего 18-ю кампанию в элите, а в конце прошлого века даже вылетал в четвертый дивизион.

Отстоять серебро будет не просто, ведь конкуренты - это опытные "Монако" (52 пункта) и "Лилль" (49). Через 2 недели "Брест" очно встретится с "монегасками" дома.

По теме
yellow-arrow
Лига 1. Брест ввязался в безумную перестрелку, Ницца выбывает из гонки за ЛЧ
yellow-arrow
Маркиньос: Я был бы очень рад провести остальную свою карьеру в ПСЖ
yellow-arrow
Не победили худшую команду лиги. ПСЖ — Клермон 1:1. Видео голов и обзор матча
Брест
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости