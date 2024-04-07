Лига 1. Нант – Лион 1:3. Канареек оставили ни с чем

Лига 1. 28-й тур

Нант, Стад Божуар

Нант – Лион 1:3

Голы: Аблин 16 – Ляказетт 75, Фофана 77, Орбан 90+7

Нант: Ляфон – Амьян, Кастеллетто, Джемерт (Зезе, 41), Коцца – Сиссоко (Траоре, 86), Молле (Коко, 76), Чиривелья – Дуглас (Мутуссами, 86), Мохамед (Бамба, 76), Аблин

Лион: Лопеш – Мэйтленд-Найлз, Чалета-Цар, О'Брайен, Тальяфико – Матич, Толиссо (Шерки, 60), Какре – Бенрахма (Балде, 86), Ляказетт (Орбан, 86), Нуама (Фофана, 75)

После трёх поражений кряду недавний обладатель Кубка Франции оказался на грани зоны вылета. "Нант" имел всего два очка отрыва от красной зоны, и отчаянно жаждал увеличить отрыв в матче с немотивированным "Лионом". Тем более, что впереди у "канареек" сложный календарь – приём "Ренна" и "Лилля", а также выезд к "Монако".

И "Нант" всеми зубами вцепился в эту возможность, выдав сильный первый тайм. Активнее всех зажигал левый вингер Матти Аблин. 21-летний вингер открыл счёт уже на 16-й минуте, точно уложив мяч головой более чем с 12 метров. А через 5 минут Аблин мог оформлять дубль в контратаке, но на этот раз проиграл дуэль Антони Лопешу. В конце тайма тот же Аблин вывел Мохамеду 1 на 1 с острого угла, но форвард угодил в ближнюю штангу.

Как оказалось, одного мяча для успеха хозяевам сегодня не хватило. Сильно повлиял на ход встречи выход Раяна Шерки, который за полчаса успел обвести соперников 6 раз. Своё слово сказали и вышедшие с лавки Малик Фофана и Гифт Орбан.

Но начал камбек вожак стаи Александер Ляказетт. Капитан уложил мяч в угол с близкого расстояния после неразберихи в штрафной. А сразу за ним отличился Фофана, который едва успел выйти на поле. Шикарным ударом издали вывел свою команду вперёд, хотя голкипер сыграл не лучшим образом. Ну а точку поставил Орбан в компенсированное время в контратаке. 1:3.