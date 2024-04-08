Защитник ПСЖ не сыграет в матче ЛЧ против Барселоны из-за сотрясения мозга

Защитник "Пари Сен-Жермен" Норди Мукиеле пропустит матч Лиги чемпионов УЕФА против "Барселоны" из-за травмы.

В понедельник игрок прошел медицинское обследование. По результатам осмотра у защитника сотрясение мозга. "ПСЖ" принял решение дать Норди несколько дней отдыха.

Напомним, Мукиеле получил травму во время столкновения с голкипером "Клермона" на 13-й минуте субботнего матча (1:1).