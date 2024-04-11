Фонсека - о матче 1/4 ЛК против Астон Виллы: После ПСЖ это, возможно, самая сильная команда, с которой мы будем играть

Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий матч четвертьфинала Лиги конференций против "Астон Виллы".

"После "ПСЖ" это, возможно, самая сильная команда, с которой мы встретимся в этом сезоне. Мы должны играть с уверенностью и амбициями. Это важный момент для клуба, для игроков. Мы знаем, что должны быть идеальными, чтобы обеспечить положительный результат".