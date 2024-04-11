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Фонсека - о матче 1/4 ЛК против Астон Виллы: После ПСЖ это, возможно, самая сильная команда, с которой мы будем играть
Наставник Лилля рассказал о соперниках в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий матч четвертьфинала Лиги конференций против "Астон Виллы".
"После "ПСЖ" это, возможно, самая сильная команда, с которой мы встретимся в этом сезоне. Мы должны играть с уверенностью и амбициями. Это важный момент для клуба, для игроков. Мы знаем, что должны быть идеальными, чтобы обеспечить положительный результат".
Напомним, что поединок "Астон Вилла" - "Лилль" состоится 11 апреля. Старт - в 22:00.
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