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Французский гранд пока не договорился о подписании Виктора Осимхена
Игрок присоединился к итальянскому клубу в 2020 году
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" заинтересован в подписании форварда "Наполи" Виктора Осимхена. Но пока рано делать выводы относительно этой сделки.
Парижский клуб пока не достиг договоренностей ни с игроком, ни с его нынешним клубом. Но "ПСЖ" работает над этим.
Контракт Осимхена содержит пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро. Форвард за "Наполи" во всех турнирах этого сезона сыграл 26 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 4 ассиста.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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