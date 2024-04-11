Французский гранд пока не договорился о подписании Виктора Осимхена

"Пари Сен-Жермен" заинтересован в подписании форварда "Наполи" Виктора Осимхена. Но пока рано делать выводы относительно этой сделки.

Парижский клуб пока не достиг договоренностей ни с игроком, ни с его нынешним клубом. Но "ПСЖ" работает над этим.

Контракт Осимхена содержит пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро. Форвард за "Наполи" во всех турнирах этого сезона сыграл 26 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 4 ассиста.