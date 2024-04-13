  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Обзор матча и видео голов (2:1)
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обзор матча и видео голов (2:1)

Франция

Детали матча

Обзор матча и видео голов (2:1)

Фото: Imago

Новина українською

"Мец" сенсационно одержал победу над фаворитом встречи "Лансом". Матч закончился с победой домашней команды со счетом 2:1.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Франции "Мец" - "Ланс".

Мец. "Stade Saint-Symphorier".

"Мец" - "Ланс" (2:1)

Голы (гол): Сотока (13' пенальти), Микаутадзе (34').

Напомним, что "Мец" борется за выживание и находится на 19 позиции в турнирной таблице. Зато "Ланс" борется за попадание в еврокубки, что и делает этот результат сенсационным.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ заинтересовался ключевым хавбеком Баварии
yellow-arrow
Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
yellow-arrow
Французский гранд пока не договорился о подписании Виктора Осимхена
Мец (Франция) Ланс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости