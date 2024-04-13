Франция
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Обзор матча и видео голов (2:1)
Детали матча
Фото: Imago
"Мец" сенсационно одержал победу над фаворитом встречи "Лансом". Матч закончился с победой домашней команды со счетом 2:1.
Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Франции "Мец" - "Ланс".
Мец. "Stade Saint-Symphorier".
"Мец" - "Ланс" (2:1)
Голы (гол): Сотока (13' пенальти), Микаутадзе (34').
Напомним, что "Мец" борется за выживание и находится на 19 позиции в турнирной таблице. Зато "Ланс" борется за попадание в еврокубки, что и делает этот результат сенсационным.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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