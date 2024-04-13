Обзор матча и видео голов (2:1)

"Мец" сенсационно одержал победу над фаворитом встречи "Лансом". Матч закончился с победой домашней команды со счетом 2:1.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Франции "Мец" - "Ланс".

Мец. "Stade Saint-Symphorier".

"Мец" - "Ланс" (2:1)

Голы (гол): Сотока (13' пенальти), Микаутадзе (34').

Напомним, что "Мец" борется за выживание и находится на 19 позиции в турнирной таблице. Зато "Ланс" борется за попадание в еврокубки, что и делает этот результат сенсационным.