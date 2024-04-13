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ПСЖ продолжает искать замену Мбаппе. На этот раз под прицел попал нападающий Интера

Франция
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Если не получится с Осимхеном, тогда подпишут Тюрама

ПСЖ продолжает искать замену Мбаппе. На этот раз под прицел попал нападающий Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСЖ" заинтересовался нападающим "Интера" Маркусом Тюрамом, сообщает SportBild.

По имеющеся информации, "ПСЖ" продолжает искать замену Киллиану Мбаппе, который перейдет в "Реал Мадрид". "Парижанам" нравится французский нападающий Маркус Тюрам тем, что он умеет играть в центре нападения и на флангах. Отмечается, что "Интер" готов продать 26-летнего игрока за минимум 80 миллионов евро.

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Напомним, в текущем сезоне Тюрам сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

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Источник:
SportBild
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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