ПСЖ продолжает искать замену Мбаппе. На этот раз под прицел попал нападающий Интера

"ПСЖ" заинтересовался нападающим "Интера" Маркусом Тюрамом, сообщает SportBild.

По имеющеся информации, "ПСЖ" продолжает искать замену Киллиану Мбаппе, который перейдет в "Реал Мадрид". "Парижанам" нравится французский нападающий Маркус Тюрам тем, что он умеет играть в центре нападения и на флангах. Отмечается, что "Интер" готов продать 26-летнего игрока за минимум 80 миллионов евро.

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Напомним, в текущем сезоне Тюрам сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.