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Макрон призвал клубы отпустить своих игроков для участия в Олимпийских играх в Париже
Президент высказался об ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал клубы отпустить своих игроков для участия в Олимпийских играх в Париже.
"Я доверяю французским и европейским клубам, если вы понимаете, что я имею в виду (что они отпустят своих игроков на ОИ). Есть еще Евро - вот в чем проблема".
"Я думаю, что клубы должны сделать так, чтобы у нас получилось хорошее шоу. Это один из моих страхов. Я не говорил об этом с Мбаппе, но надеюсь, что его клуб позволит ему принять участие в Олимпиаде", - добавил президент.
Поскольку Олимпийский турнир не входит в календарь ФИФА, клубы не обязаны отпускать своих игроков на эти соревнования.
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