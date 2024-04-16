Президент Франции Эммануэль Макрон призвал клубы отпустить своих игроков для участия в Олимпийских играх в Париже.

"Я доверяю французским и европейским клубам, если вы понимаете, что я имею в виду (что они отпустят своих игроков на ОИ). Есть еще Евро - вот в чем проблема".

"Я думаю, что клубы должны сделать так, чтобы у нас получилось хорошее шоу. Это один из моих страхов. Я не говорил об этом с Мбаппе, но надеюсь, что его клуб позволит ему принять участие в Олимпиаде", - добавил президент.

Поскольку Олимпийский турнир не входит в календарь ФИФА, клубы не обязаны отпускать своих игроков на эти соревнования.