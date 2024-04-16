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Клубу, за который выступает украинский хавбек, запретили посещать матч Лиги 2
600 болельщиков не смогут присутствовать на игре из-за запрета
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Около 600 болельщиков футбольного клуба "Бордо" не смогут посетить матч своей команды против "Сент-Этьена" в субботу.
Это решение было принято из-за беспокойства относительно возможной жестокости между двумя противоборствующими группировками "Бордо": "Ультрас Марин" и "North Gate Bordeaux".
Напомним, что матч Лиги 2 "Сент-Этьен" - "Бордо" состоится 20 апреля. Начало - в 20:00.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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