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ПСЖ может продать центрального защитника, который перешел свободным агентом летом
Шкриньяр не имеет шансов на попадание в стартовый состав
Фото: psg.fr
ПСЖ может продать центрального защитника Милана Шкриньяра, который летом перешел из миланского "Интера" свободным агентом.
Словенским центральным защитником не очень доволен тренерский штаб команды, а в связи с великолепными выступлениями Лукаса Беральдо шансов на стартовый состав почти нет - сообщает L'Équipe.
???????? Milan Skriniar pourrait être sur le départ cet été !— Media Parisien (@MediaParisien) April 20, 2024
???????? Le PSG cherche activement un nouveau défenseur central, ce qui laisse penser que Skriniar ne satisfait pas les attentes internes.
(L’Equipe) pic.twitter.com/PHVJpHMiFn
Напомним, что Шкриньяр в нынешнем сезоне сыграл лишь 1910 минут в 26-ти матчах за парижан. Лукас Беральдо перешел в "ПСЖ" зимой 2024 года за 20 млн евро.
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