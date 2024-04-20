ПСЖ может продать центрального защитника, который перешел свободным агентом летом

ПСЖ может продать центрального защитника Милана Шкриньяра, который летом перешел из миланского "Интера" свободным агентом.

Словенским центральным защитником не очень доволен тренерский штаб команды, а в связи с великолепными выступлениями Лукаса Беральдо шансов на стартовый состав почти нет - сообщает L'Équipe.

???????? Milan Skriniar pourrait être sur le départ cet été !



???????? Le PSG cherche activement un nouveau défenseur central, ce qui laisse penser que Skriniar ne satisfait pas les attentes internes.



(L’Equipe) pic.twitter.com/PHVJpHMiFn — Media Parisien (@MediaParisien) April 20, 2024

Напомним, что Шкриньяр в нынешнем сезоне сыграл лишь 1910 минут в 26-ти матчах за парижан. Лукас Беральдо перешел в "ПСЖ" зимой 2024 года за 20 млн евро.