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ПСЖ может продать центрального защитника, который перешел свободным агентом летом

Франция
Обновлено

Шкриньяр не имеет шансов на попадание в стартовый состав

ПСЖ может продать центрального защитника, который перешел свободным агентом летом

Фото: psg.fr

Новина українською

ПСЖ может продать центрального защитника Милана Шкриньяра, который летом перешел из миланского "Интера" свободным агентом.

Словенским центральным защитником не очень доволен тренерский штаб команды, а в связи с великолепными выступлениями Лукаса Беральдо шансов на стартовый состав почти нет - сообщает L'Équipe.

Напомним, что Шкриньяр в нынешнем сезоне сыграл лишь 1910 минут в 26-ти матчах за парижан. Лукас Беральдо перешел в "ПСЖ" зимой 2024 года за 20 млн евро.

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Источник:
L’Équipe
Опубликовал: Андрей Мартыник
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