Лига 1. Ренн разгромил Нант, Ланс натужно справился с Клермоном

"Ренн" уверенно разобрался с "Нантом", несмотря на отсутствие голов в первый час игрового времени. "Канарейки" пытались наглухо закрыться у своим ворот в надежде на ничью и ещё один пункт в борьбе за выживание, но на весь матч их не хватило. Во втором тайме хозяев разорвал Арно Калимуэндо при поддержке братьев Дуэ.

Сначала старший Гела ассистировал Калимуэндо на первый мяч после классной комбинации справа. Затем сам Арно заработал пенальти, реализованный Бурижо. А затем уже Дезире Дуэ выкатил Гуири на пустые ворота в компенсированное время. 0:3. "Красно-чёрные" прерывают 3-матчевую серию неудач.

Позже "Ланс" неуверенно справился с аутсайдерами из "Клермона". Хотя все условия для этого были: уже на третьей минуте худшая команда Лиги 1 пропустила после пенальти в исполнении Сотока. Ещё до перерыва удваивать перевес должны были Ваи и Фюльжени после выходов 1 на 1, а также дубль мог оформлять Сотока, попавший в каркас ворот.

Во втором тайме картина была схожей. Ваи снова разбазарил два верных шанса, был гол с офсайда, снова пробил в каркас Флориан Сотока. На фоне всех этих промахов "Клермон" едва не вырвал ничью, но Грежон Чам простил "Ланс", который вплотную приблизился к зоне еврокубков.

Лига 1. 30-й тур

Нант, Стад Божуар

Нант – Ренн 0:3

Голы: Калимуэндо 67, Бурижо 76 (п), Гуири 90+1

Нант: Лафон, Амьян (Коко, 85), Паллуа, Кастеллетто, Коцца, Чиривелья, Дуглас (Бамба, 26), Мутуссами (Траоре, 72), Сиссоко, Молле (Аппюа, 72), Мохамед

Ренн: Манданда, Дуэ, Ву, Омари, Белосьян (Теате, 89), Сантамария, Блас (Бурижо, 68), Матусива (Ридер, 89), Дуэ, Терье (Йылдырым, 82), Калимуэндо (Гуири, 82)

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Клермон 1:0

Гол: Сотока 3 (п)

Ланс: Самба, Гради, Данзо, Медина, Мачадо (Айдара, 85), Франковски, Менди, Фюльжени (Давид Кошта, 77), Эль-Энауи, Сотока, Ваи (Гилавоги, 89)

Клермон: Диав, Кофрие, Пельмар, Матсима, Нето, Маньен, Рашани, Гастьен, Чам (Бутобба, 86), Кеита (Бела, 63), Виржиниюс (Кье, 62)