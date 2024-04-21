Лига 1. ПСЖ – Лион 4:1. Репетиция кубкового финала

Лига 1. 30-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Лион 4:1

Голы: Матич 3 (аг), Бералдо 6, Рамуш 32, 42 – Нуама 37

ПСЖ: Доннарумма – Хакими (Мукиеле, 77), Маркиньос (Шкриньяр, 68), Данилу, Бералдо – Витинья, Заир-Эмери (Солер, 77) – Коло Муани, Асенсио, Барколя (Меюлю, 68) – Гонсалу Рамуш (Ли Кан Ин, 81)

Лион: Лопеш – Мэйтленд-Найлз, Чалета-Цар, О'Брайен, Энрике – Матич (Толиссо, 68), Какре – Нуама (Фофана, 78), Шерки (Балде, 77), Бенрахма (Мата, 46) – Ляказетт (Орбан, 68)

Два финалиста Кубка Франции за месяц до решающего поединка на "Пьер Моруа" сыграли репетицию финала. "Лион" попытался сыграть с фаворитом в открытый футбол и уже к перерыву об это пожалел, пропустив 4 мяча. Есть подозрения, что после сегодняшнего Пьер Саж подобной ошибки больше не совершать.

После реванш против "Барселоны" Луис Энрике ожидаемо выставил полурезервный состав. Конечно же, Мбаппе и Дембеле остались на лавке для запасных, а главную звезду достойно подменил Брэдли Барколя, который играл против бывшего клуба.

Именно активность Барколя поспособствовала сразу двум голам хозяев в дебютные 6 минут. Сначала Барколя на фланге раскрутил Нуаму, после чего выждал подключение Асенсио и отдал своевременный пас в штрафную. Марко простреливал вдоль вратарской, после чего Матич срезал мяч в свои ворота. Ещё через пару минут Барколя запустил контратаку, в ходе которой обязан был забивать Коло Муани. Рандаль не забил, зато команда заработала корнер, с которого Бералдо расстрелял Антони Лопеша в упор, а Барколя ему ассистировал.

После этого игра немного успокоилась, чтобы снова взорваться в последние 15 минут тайма. Тут уже был звёздный час Гонсалу Рамуша. Португалец сначала топово замкнул навес Хакими с фланга, а затем поставил точку в чёткой контратаке, которую запустил гениальный выход из-под прессинга в исполнении Витиньи.

Между мячами португальца Нуама издали забил Доннарумме после шикарного прохода, а Барколя проверил каркас ворот. К сожалению, после перерыва шоу прекратилось. Барколя в начале второго тайма не реализовал выход, вскоре уйдя с поля без забитого мяча бывшему клубу. 4:1. За тур ближе к дежурному чемпионству.