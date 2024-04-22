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Брест должен переехать на новый стадион в случае европейской квалификации

Франция

Плохие новости для клуба

Брест должен переехать на новый стадион в случае европейской квалификации

Новина українською

Сейчас "Брест" занимает третье место в Лиге 1, и если он останется там, то квалифицируется в Лигу чемпионов УЕФА в следующем сезоне. Однако накануне потенциального европейского приключения бретонский клуб получил плохие новости.

В Бресте планируют построить новую игровую площадку. Сейчас клуб играет на довольно устаревшем стадионе на 15 000 зрителей "Stade Francis-Le Blé". Как рассказал спортивный директор Григорий Лоренци в интервью для Get French Football News, ожидается, что новая игровая площадка будет готова в 2027 году. Президент "Бреста" Дени Ле Сен исключил возможность проведения работ на нынешнем стадионе, чтобы соответствовать нормам УЕФА.

Но ассоциация посетила стадион "Stade Francis-Le Blé" в марте и пришла к выводу, что брестское поле не соответствует нормам. Он был отнесен к категории 2, но для того, чтобы соответствовать требованиям, он должен получить - 4.

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Источник:
Get French Football News
Опубликовал: Екатерина Власова
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