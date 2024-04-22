Известно, какая лига признана самой конкурентной в Европе

Согласно недавнему отчету The Athletic, Лига 1 является самой конкурентной в Европе

Исследование показало, что большинство французских команд в высшем дивизионе Франции имеют схожую стоимость, что свидетельствует о жесткой конкуренции.

Конечно, нельзя игнорировать доминирование "Пари Сен-Жермен". Этот клуб владеет самой дорогой командой в лиге, которая оценивается в 816 миллионов фунтов стерлингов.

В этом году борьба за европейские места стала одной из самых интересных. За четыре-пять игр до конца чемпионата девять команд (не считая "ПСЖ") имеют шансы попасть в еврокубки следующего сезона.