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Известно, какая лига признана самой конкурентной в Европе

Франция

Это не АПЛ

Известно, какая лига признана самой конкурентной в Европе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно недавнему отчету The Athletic, Лига 1 является самой конкурентной в Европе

Исследование показало, что большинство французских команд в высшем дивизионе Франции имеют схожую стоимость, что свидетельствует о жесткой конкуренции.

Конечно, нельзя игнорировать доминирование "Пари Сен-Жермен". Этот клуб владеет самой дорогой командой в лиге, которая оценивается в 816 миллионов фунтов стерлингов.

В этом году борьба за европейские места стала одной из самых интересных. За четыре-пять игр до конца чемпионата девять команд (не считая "ПСЖ") имеют шансы попасть в еврокубки следующего сезона.

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Лига 1 Пари Сен-Жермен
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Источник:
the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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