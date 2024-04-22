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"Я буду держать язык за зубами". Энрике рассказал, когда сможет обсудить будущее Мбаппе
Специалист ждет официального ответа от клуба и игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "ПСЖ" Луис Энрике рассказал, когда сможет обсудить будущее Килиана Мбаппе.
"Сейчас мне нечего сказать. Пока все стороны не выскажутся, я буду держать язык за зубами, а когда все станет понятно, я скажу вам свое мнение".
Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом, и он может свободно перейти в любой клуб. Сейчас игрока связывают с мадридским "Реалом".
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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