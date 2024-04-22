"Я буду держать язык за зубами". Энрике рассказал, когда сможет обсудить будущее Мбаппе

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике рассказал, когда сможет обсудить будущее Килиана Мбаппе.

"Сейчас мне нечего сказать. Пока все стороны не выскажутся, я буду держать язык за зубами, а когда все станет понятно, я скажу вам свое мнение".