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ПСЖ хочет убедить вундеркинда Барселоны покинуть свой клуб
Французский клуб интересуется Ямалом
Getty Images / Global Images Ukraine
"ПСЖ" летом хочет осуществить трансфер вингера "Барселоны" Ламина Ямала.
По информации издания Get Football News France, у игрока в контракте прописан пункт о выкупе в 1 миллиард евро, но испанцы не собираются продавать своего футболиста. Но "ПСЖ" хочет использовать хорошие отношения с агентом Ямала.
Ламин за "Барселону" во всех турнирах этого сезона забил 6 голов и отдал 8 ассистов в 44 матчах.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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