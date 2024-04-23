ПСЖ хочет убедить вундеркинда Барселоны покинуть свой клуб

"ПСЖ" летом хочет осуществить трансфер вингера "Барселоны" Ламина Ямала.

По информации издания Get Football News France, у игрока в контракте прописан пункт о выкупе в 1 миллиард евро, но испанцы не собираются продавать своего футболиста. Но "ПСЖ" хочет использовать хорошие отношения с агентом Ямала.

Ламин за "Барселону" во всех турнирах этого сезона забил 6 голов и отдал 8 ассистов в 44 матчах.