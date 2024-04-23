Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Монако Гюттер: Мы стремимся сократить отставание от ПСЖ
Монако настроен догнать ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine
Адольф Гюттер, главный тренер "Монако", высказался о текущем сезоне Лиги 1.
"У нас есть цель, мы хотим финишировать вторыми, это наша большая цель".
"ПСЖ" - самая большая команда во Франции, и, конечно, мы стремимся сократить отставание от них. Это, безусловно, останется целью и на следующий сезон", - добавил специалист.
Напомним, что 24 апреля состоится матч "Монако" - "Лилль". Старт - в 22:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- AS: На матч с Сосьедадом Анчелотти выпустит Кепу - в знак благодарности за помощь в серии пенальти в матче с Сити
- Оправданная нестабильность Лунина и неадекватность хейта Мудрика. Обзор топ-матчей уик-энда и ЛЧ
- Маркевич: Никаких разногласий с шеф-скаутом Карпат нет. Окончательное решение за главным тренером
- Дерби в Милане, Лондоне и Ливерпуле плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн