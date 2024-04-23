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Наставник Монако Гюттер: Мы стремимся сократить отставание от ПСЖ

Франция

Монако настроен догнать ПСЖ

Наставник Монако Гюттер: Мы стремимся сократить отставание от ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Адольф Гюттер, главный тренер "Монако", высказался о текущем сезоне Лиги 1.

"У нас есть цель, мы хотим финишировать вторыми, это наша большая цель".

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"ПСЖ" - самая большая команда во Франции, и, конечно, мы стремимся сократить отставание от них. Это, безусловно, останется целью и на следующий сезон", - добавил специалист.

Напомним, что 24 апреля состоится матч "Монако" - "Лилль". Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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