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Луис Энрике предоставил отдых 5 игрокам ПСЖ на матч Лиги 1
Лидеры чемпионата начнут игру без оптимального состава
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Сегодня, 24 апреля, "ПСЖ" сыграет против "Лорьяна" в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1. Но лидеры чемпионата начнут игру без оптимального состава.
Столичный клуб в своем Twitter опубликовал список игроков и предстоящий поединок. Ашраф Хакими, Воррен Заир-Эмери, Витинья, Маркиньос, Брэдли Барколя - оказались вне заявки.
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Им Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", дал отдых. Тренерский штаб клуба не хочет рисковать своими ключевыми игроками потому, что на следующей неделе клуб встретится с дортмундской "Боруссией" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
????????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 24, 2024
Le groupe convoqué pour le déplacement à Lorient, aujourd'hui, à 19h ????????#FCLPSG I #Ligue1 pic.twitter.com/40F25eoLXY
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