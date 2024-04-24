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Луис Энрике предоставил отдых 5 игрокам ПСЖ на матч Лиги 1

Франция
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Лидеры чемпионата начнут игру без оптимального состава

Луис Энрике предоставил отдых 5 игрокам ПСЖ на матч Лиги 1

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Сегодня, 24 апреля, "ПСЖ" сыграет против "Лорьяна" в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1. Но лидеры чемпионата начнут игру без оптимального состава.

Столичный клуб в своем Twitter опубликовал список игроков и предстоящий поединок. Ашраф Хакими, Воррен Заир-Эмери, Витинья, Маркиньос, Брэдли Барколя - оказались вне заявки.

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Им Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", дал отдых. Тренерский штаб клуба не хочет рисковать своими ключевыми игроками потому, что на следующей неделе клуб встретится с дортмундской "Боруссией" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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