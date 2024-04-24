Лига 1. 29-й тур (перенесённый матч)

Лорьян, Мостуар

Лорьян – ПСЖ 1:4

Голы: Бамба 73 – Дембеле 19, 60, Мбаппе 22, 90

"Пари Сен-Жермен" элементарно справился с "Лорьяном", разгромив аутсайдера Лиги 1 за счёт индивидуальных действий Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле, которые оформили по дублю. Таким образом будущий чемпион установил новый рекорд по количеству матчей без поражений на выезде (22) в чемпионате, а Дембеле за игру забил больше, чем за весь сезон до того. Для "мерлузовых" это 4-е домашнее поражение кряду. Единственное утешение – гол Бамба, первый забитый мяч команды на "Мостуаре" за этот отрезок.

Присутствие Мбаппе и Дембеле в старте могло вызвать ложное впечатление, что Луис Энрике подошёл к поединку со всей серьёзностью. На самом деле две главные звезды атаки не играли с "Лионом" на выходных и наверняка не сыграют с "Гавром" в субботу накануне полуфинала ЛЧ. Сегодняшний матч для дуэта – скорее возможность не терять игровой тонус. Также с первых минут вышли 17-летние Маюлю и Заге, а Килиан во втором тайме получил возможность впервые одновременно сыграть с братом Этаном.

Париж сегодня играл в невероятно медленном темпе. Не форсировал игру и выжидал ошибок соперника, чтобы затем сыграть на чистых мячах. Учитывая форму "Лорьяна", этот план был рабочим. После вялого дебюта ПСЖ буквально за три минуты снял все вопросы о победителе. После потери хозяев в центре поля Маюлю отпасовал направо Дембеле. Усман без проблем сместился в центр, убрал защитника и пробил в дальний угол. Ещё через три минуты в ещё одном быстром выпаде Мбаппе сыграл в стенку с Мендешем, после чего пяткой замкнул в дальний угол. Доннарумма до перерыва в игру не вступал, у Парижа тоже моментов больше не было.

Дебют второй половины был не менее вялым – ноль ударов на двоих за стартовые четверть часа. Зато после этого Мбаппе после неудачного заброса из глубины обокрал Аджея, прокинул ему между ног, а затем прострелил вдоль вратарской на свободного Дембеле. В самой концовке встречи Мбаппе тоже оформил дубль, убежав в контратаку, сместившись в центр и пробил в дальний угол. Между этими голами гостей публику утешил Мохамед Бамба, который после кросса Менди головой забил свой 7-й мяч после зимнего трансфера во Францию. Вот и весь футбол. 1:4.

Лорьян: Мвого – Калулу (Кацерис, 79), Лапорт, Туре, Аджей, Йонгва (Менди, 61) – Бакайоко, Понко, Луза (Абержель, 68), Кари (Буанани, 61) – Крупи (Бамба, 68)

ПСЖ: Доннарумма – Загe, Шкриньяр, Эрнандес (Мукиеле, 64), Мендеш (Мбаппе, 73) – Фабиан Руис, Ли Кан Ин (Угарте, 61), Маюлю (Солер, 61) – Дембеле, Мбаппе – Рамуш (Коло Муани, 62)