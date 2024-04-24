Лига 1. Монако откладывает празднования ПСЖ, Фонсека остался за пределами топ-3

Лига 1. 29-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Лилль 1:0

Гол: Фофана 61

Монако: Маецки, Вандерсон, Марипан, Керер, Аклиуш (Кулибали, 87), Диатта, Минамино, Закария, Фофана, Бен-Йеддер (Камара, 83), Балогун (Эмболо, 68)

Лилль: Шевалье, Сантуш, Диаките, Йоро, Исмаили, Андре (Буадди, 57), Бенталеб, Гомес, Гудмундссон (Языджи, 66), Харальдссон (Жегрова, 66), Дэвид (Кабелла, 66)

Марсель, Велодром

Марсель – Ницца 2:2

Голы: Клосс 31, Обамеянг 56 (п) – Моффи 13, Бар 72

Удаление: Мумбанья 45+2

Марсель: Лопес, Клосс (Мурильо, 65), Жиго, Гарсия, Балерди, Кондогбиа (Онана, 90), Верету (Унаи, 90), Харит (Гуйе, 65), Обамеянг, Мумбанья, Луис Энрике (Ндиай, 80)

Ницца: Булка, Менди (Будауи, 65), Данте, Тодибо, Бар, Сансон (Лаборд, 65), Росарио, Тюрам, Бога, Моффи (Гессан, 57), Чо (Клод-Морис, 82)

"Монако" отложил чемпионство ПСЖ как минимум до выходных, минимально справившись с "Лиллем". Параллельно княжеский клуб фактически гарантировал себе второе место, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до 5 пунктов за 4 тура до финиша. Учитывая лёгкий календарь ("Лион" и 3 представителя нижней части таблицы), путёвка в Лигу Чемпионов подопечным Ади Хюттера фактически гарантирована.

А вот для команды Паулу Фонсеки этот результат – большая неудача. Даже в случае ничьи они могли вытолкнуть "Брест" из топ-3 за счёт лучшей разницы мячей. Теперь всё что остаётся – надеяться, что сенсационный "Брест" продолжит оступаться (сейчас на серии из 2 поражений).

В целом "Лилль" вполне мог рассчитывать на ничью этим вечером, хотя "доги" и выглядели на порядок хуже. Виссам Бен Йеддер продолжил свою 8-матчевую безголевую серию ещё парочкой промахов со сверхвыгодных позиций, но в конце концов Фофана ударом издали конвертировал перевес своей команды в победу.

В параллельном матче приблизиться к "Лиллю" могла бы "Ницца". Но "орлятам" не удалось взять победу на "Велодроме", проведя тайм в численном большинстве. Осторожная манера Фариоли сыграла с гостями дурную шутку. "Марсель" и пропустил первым, пропустив первым в дебюте после провала в обороне. И Мумбанья заработал глупое удаление в конце первой половины, создав идеальные условия для соперника.

Но "Ницца" умудрилась ничего не создать после перерыва, а после нервно отыгрываться после очередного гола Обамеянга с 11-метрового. В итоге Бар дальним ударом спас для "Ниццы" очко. Немного улучшили положение, но о ЛЧ и ЛЕ Фариоли стоит забыть.