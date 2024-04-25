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Монако - Лилль 1:0. Обзор матча и видео гола

Франция

Команда экс-тренера Шахтера проиграла

Монако - Лилль 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: AS Monaco, Twitter

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В рамках 29-го тура Лиги 1 сыграли матч "Монако" - "Лилль". Матч закончился со счетом 1:0 в пользу "монегасков".

Единственный гол в матч забил 25-ти летний полузащитник "Монако" Юсуф Фофана.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Франции "Монако" - "Лилль".
Монако. "Стад Луи II".
"Монако" - "Лилль" 1:0
Гол: Юссуф Фофана (61')

Напомним, что "Лилль" возглавляет экс-тренер "Шахтера" Пауло Фонсека. Также за "мастифов" выступает бывший защитник "дончан" Исмаили. После 30-ти туров "Лиль" занимает четвертую строчку в чемпионате Франции, имея в своем активе 52 очка.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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